Рубцовск: В Рубцовске изъяли незаконные шубы на 4 миллиона рублей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В одном из торговых павильонов Рубцовска сотрудники Алтайской таможни обнаружили 58 изделий из натурального меха, на которые не было документов.

По информации ведомства, хотя все ярлыки с информацией о товаре (модель, размер, материал и т.д.) были на месте, но у хозяйки торговой точки отсутствовали документы о декларировании товаров и о разрешении их выпуска в свободное обращение. В итоге вся одежда – женские шубы и мужская куртка – были арестованы и изъяты. Общая стоимость контрафакта составила 3,7 миллиона рублей.

“Позже предпринимательница продекларировала меховые изделия и уплатила в федеральный бюджет более 660 тысяч рублей таможенных платежей за незаконно ввезенные в Россию товары, – добавляют в заключение в пресс-службе Алтайской таможни.

В ведомстве также напоминают, что, по действующему законодательству, каждая единица изделия из натурального меха, находящаяся в торговом обороте на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке контрольным идентификационным знаком. Маркировка необязательно только в случае, если одежда покупается для личного пользования.

rubtsovskmv.ru