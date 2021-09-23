ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Пожарные и кадеты Рубцовска приняли участие в субботнике «Зелёная Россия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото rubtsovsk.org

С 4 по 25 сентября во всех регионах нашей страны проходит Всероссийская экологическая акция “Зеленая Россия”. Участники мероприятия проводят уборку территорий от мусора, высаживают цветы и деревья, организуют сбор макулатуры и вторсырья.

Чтобы поддержать идеи не только сбережения природы, но и экологического и патриотического воспитания, в субботниках принимают участие сотрудники МЧС России и школьники профильных классов. Не остался в стороне и наш город, о чём пишет пресс-служба Администрации города Рубцовска.

Так, самого старта акции 4 сентября и до 18 сентября сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы вместе с кадетами школы №10 высаживали деревья на территории пожарно-спасательных частей.

ГОРНЯК22 23.09.2021

ГОРНЯК22 23.09.2021Фото rubtsovsk.org

Справка: первый субботник “Зеленая Россия” состоялся в 2013 году. За всё время в мероприятиях приняли участие более 18 миллионов человек во всех 85 регионах России. Были высажены миллионы деревьев в рамках проекта “Лес Победы”. Участие в акции принимают региональные отделения МЧС, МВД, Минюста, организации Минпросвещения, отделения Газпрома, РЖД и многие другие. Миллионы людей самостоятельно проводят субботники под эгидой Движения “Зеленая Россия”.

rubtsovskmv.ru

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