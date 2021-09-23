Рубцовск: В Алтайском крае с 1 октября ожидается рост зарплат педагогов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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О том, что разница в зарплатах одних и тех же специалистов значительно отличается в зависимости от региона, говорят давно. Неоднократно и президент акцентировал внимание на этом дисбалансе. Все понимают, что нужно выправлять эти перекосы. Иначе выпускники педагогических вузов будут стремиться в крупные города, где зарплата за тот же труд значительно выше. Сейчас зарплата педагогов в разных регионах за одни и те же обязанности может отличаться в пять-шесть раз, поскольку рассчитывается с учетом средней зарплаты по региону.

«Методика оплаты труда для педагогов должна учитывать интенсивность труда, квалификацию работника, степень его методической, научно-исследовательской активности», – полагает доцент кафедры Организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Плеханова Михаил Хачатурян. «Очевидно, что сделать абсолютно идентичной зарплату, к примеру, педагогов в Москве и в регионах достаточно сложно, так как всегда будет присутствовать фактор уровня и стоимости жизни, который в рыночной экономике привести к единому знаменателю достаточно сложно. Но сформировать единые понятные и прозрачные стандарты нужно и необходимо, чтобы устранить имеющиеся диспропорции», – уверен он.

Между тем, регионы уже сегодня работают над увеличением заработной платы педагогических работников. Министерство образования и науки Алтайского края опубликовало прогноз роста зарплат педагогов с 1 октября. С начала учебного года в краевых организациях, подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края, оклады педагогических работников увеличены на 11,7%.

В 2019-2020 учебном году произошел переход на отраслевую (окладную) систему оплаты труда, в результате чего была изменена структура заработной платы в части увеличения оклада и гарантированной части (гарантированная часть выросла с 60% до 80%). А с 1 октября 2021 года по Алтайскому краю предусмотрена еще и индексация заработной платы педагогических работников на 4,3% за счет средств, выделенных из федерального бюджета и направленных на увеличение фондов оплаты труда краевых учреждений.

В Министерстве образования и науки также акцентируют внимание на том, что работа по повышению окладов на этом не закончится. Систему оплаты труда педагогических работников края поэтапно приведут в соответствие с единой моделью региональной системы оплаты труда.

rubtsovskmv.ru