Рубцовск: УФСИН России по Алтайскому краю приглашает на службу женщин | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

На службу в учреждения уголовно-исполнительной системы города Рубцовска приглашаются женщины в возрасте от 18 до 40 лет, которые способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника УИС.

Сотрудникам гарантирована стабильная заработная плата. К основному окладу выплачиваются различные надбавки и премии: за звание, стаж, особые условия работы, личные достижения, работу с секретными сведениями и т. д.

Привлекательной является перспектива быстрой и достойной пенсии по выслуге лет – через 8-12,5 лет службы. Ведь по закону, каждый год службы в уголовно-исполнительных органах идет за полтора, а в некоторых учреждениях – за два.

Значение имеют такие социальные гарантии, как льготный отдых в ведомственных санаториях и домах отдыха, обеспечение местами в детсадах и школах по выбору для детей сотрудников, бесплатный проезд в отпуск по России для сотрудника и одного члена его семьи.

Однако существует ряд ограничений, по которым УФСИН не может принимать граждан на службу. Например, если человек имеет судимость или вид на жительство на территории иностранного государства.

Обращаться по телефонам:

– 8 (3852) 370-671 (отдел кадров УФСИН);

– 8 (385 57) 96-7-68 (отдел кадров ИК-4);

– 8 (385 57) 96-7-10 (отдел кадров ИК-5);

– 8 (385 57) 96-7-54 (отдел кадров ИК-9);

– 8 (385 57) 96-7-33 (отдел кадров ИК-10).

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

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