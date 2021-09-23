Рубцовск: Рубцовским танцорам предлагают поучаствовать в конкурсе «Арена» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: altaikdm.ru

Восьмой Международный фестиваль-конкурс народной и современной хореографии «Арена» состоится с 27 октября по 3 ноября в Красноярске. Проявить свое дарование, продемонстрировать танцевальные навыки и исполнительское мастерство смогут свыше тысячи одаренных ребят из девяти регионов Российской Федерации.

Фестивальная программа включает в себя 14 мастер-классов по современным и народным танцам, семинары, конкурсные испытания по 12 танцевальным направлениям, курсы повышения квалификации для профессиональных балетмейстеров и исполнителей (организованные совместно с НОЦ Институтом непрерывного образования СФУ), а также гала-концерт и торжественную церемонию награждения.

В гостевой программа с 28 по 30 октября – показ трех спектаклей Проекта Ксении Михеевой «Последнее чаепитие», «В ожидании Годо», «Кислород», вечер молодых балетмейстеров, конференции, круглый стол.

К участию приглашаются алтайские коллективы / дуэты, а также сольные исполнители. Для того, чтобы присоединиться, необходимо заполнить заявку. Подробная информация о программе конкурса размещена в положении и группе Вконтакте.

Проект проводится с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по

Красноярскому краю (связанных с профилактикой распространения COVID-19),

актуальных на даты проведения мероприятий.

rubtsovskmv.ru