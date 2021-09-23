Рубцовск: Жители Рубцовска могут сделать прививку от гриппа «Ультрикс Квадри» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Прививочная кампания против гриппа стартовала еще летом, 30 августа, и, по сведениям Министерства здравоохранения Алтайского края, должна быть завершена до 1 декабря. На данный момент вакцинацию прошли свыше 52 тыс. человек, всего запланировано привить более одного миллиона людей.

Сама вакцина «Ультрикс Квадри» защищает от четырех актуальных штаммов вируса гриппа. Она официально одобрена Минздравом России для иммунизации людей старше 60 лет. Таким образом, четырехвалентная вакцина безопасна для граждан всех возрастов.

«Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. Интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее 4 недель», – говорит Ирина Переладова, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Алтайского края.

Пройти вакцинацию может каждый желающий, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или педиатру (если прививается ребенок). Сделать прививку от гриппа в нашем городе можно в Клинико-диагностическом центрe (ул. Федоренко, 21а) c 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу). Перед вакцинацией врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний к ее проведению.

Вакцинация проводится бесплатно в медицинских организациях региона. За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях. Также прививки от гриппа в организованных коллективах могут осуществляться за счет работодателя.

rubtsovskmv.ru