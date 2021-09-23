Рубцовск: Юные боксёры Рубцовска взяли 8 медалей на краевом турнире | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото gazetaingush.ru
С 16 по 18 сентября в Новоалтайске прошли краевые соревнования по боксу. Двенадцатый ежегодный турнир посвящался памяти Валерия Николаевича Осинцева на призы Национального фонда поддержки детско-юношеского спорта “Спорт без границ”.
Как пишет “Алтайский спорт”, всего в соревнованиях приняли участие 134 боксера, 24 команды со всего Алтайского края: из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Заринска, Рубцовска, Ярового и Камня-на-Оби, Первомайского и Романовского районов. В мероприятии также приняли участие гости из Кемеровской и Новосибирской областей.
Рубцовские спортсмены – воспитанники отделения бокса Спортивной школы №1 – по итогам соревнований стали победителями и призерами в своих весовых категориях:
- 1 место – Евгений Трунов;
- 2 место – Артём Малчихин, Александр Воронин, Артур Ибрагимов;
- 3 место – Никита Рублев, Александр Бушукин, Максим Тюрин, Матвей Викулин.
Тренируют рубцовских боксёров Андрей Севагин и Иван Рыков.