Рубцовск: Сотрудники МЧС Рубцовска завоевали «серебро» на пожарном биатлоне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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21 сентября в пригороде Барнаула прошли соревнования по комплексному развертыванию сил и средств среди подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В состязаниях приняли участие самые опытные бойцы со всего региона. По итогам соревнований в командном зачёте места распределились следующим образом:
- 1 место – команда пожарно-спасательного отряда (г. Бийск);
- 2 место – команда пожарно-спасательного отряда (г. Рубцовск);
- 3 место – команда пожарно-спасательного отряда (г. Барнаул).
Кроме общекомандного зачёта организаторы учредили специальные номинации: “Лучший водитель пожарного автомобиля” и “Лучшее звено газодымозащитной службы”. В обеих номинациях лучшими стали бойцы из города Бийска.
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