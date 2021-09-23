Рубцовск: Сотрудники МЧС Рубцовска завоевали «серебро» на пожарном биатлоне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото 22.mchs.gov.ru

21 сентября в пригороде Барнаула прошли соревнования по комплексному развертыванию сил и средств среди подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состязаниях приняли участие самые опытные бойцы со всего региона. По итогам соревнований в командном зачёте места распределились следующим образом:

1 место – команда пожарно-спасательного отряда (г. Бийск);

2 место – команда пожарно-спасательного отряда (г. Рубцовск);

3 место – команда пожарно-спасательного отряда (г. Барнаул).

Кроме общекомандного зачёта организаторы учредили специальные номинации: “Лучший водитель пожарного автомобиля” и “Лучшее звено газодымозащитной службы”. В обеих номинациях лучшими стали бойцы из города Бийска.

Фото vk.com

rubtsovskmv.ru