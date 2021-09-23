Рубцовск: Жителей Алтайского края приглашают проверить свои знания географии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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31 октября по всей стране состоится Географический диктант – 2021. Инициатором проекта стал Президент России, председатель попечительского совета Русского географического общества (РГО) Владимир Путин.

Цель международной акции – популяризация географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию у населения страны.

Диктант будет проведен в очных и заочных форматах. Участникам предстоит ответить на 10 вопросов, составленных на основе общеизвестных географических фактов. Вторая часть состоит из 30 вопросов, и потребует применения навыков образного мышления, системной логики и эрудиции.

Организовать площадку для проведения Диктанта может каждый, достаточно зарегистрировать ее на официальном сайте проекта. Поучаствовать в Географическом диктанте – 2021 также возможно и онлайн. Акция стартует на сайте и продлится в течение нескольких суток.

Справка: Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года. За шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8 млн. человек. В 2017 году Диктант впервые стал международным: его написали в 25 странах мира. В 2020 году число стран-участниц достигло 110, включая Россию. Акция прошла на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе — на МКС.

rubtsovskmv.ru