Рубцовск: Рубцовчане могут задать свой вопрос о дошкольном образовании депутату Госдумы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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27 сентября, в День работника дошкольного образования пройдёт V Всероссийский День приема родителей дошкольников. Министерство образования и науки Алтайского края приглашает педагогов и родителей, а также просто жителей региона задать интересующие их вопросы.

Приём пройдёт с 10:00 до 13:00 (время местное). Задать свой вопрос можно онлайн, воспользовавшись формой на официальном сайте организатора.

Отвечать на все обращения будут представители органов исполнительной и законодательной власти, а также региональный координатор федерального проекта “Новая школа”, представитель организации “Воспитатели России”.

“Депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель ВОО “Воспитатели России” Лариса Тутова лично рассмотрит все обращения, поступившие на федеральный уровень”, – добавляют в ведомстве.

rubtsovskmv.ru