Рубцовск: В Алтайском крае организовано исследование уровня открытости власти | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Желающим поучаствовать в социологическом исследовании “Уровень информационной открытости Губернатора Алтайского края и органов исполнительной власти” необходимо пройти по ссылке и ответить на несколько вопросов о положении дел в Алтайском крае, степени доступности информации о работе Губернатора и Правительства и др.

Исследование организовано в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Информационная среда Алтайского края» государственной программы «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства региона от 24.01.2020 №25.

Участие в опросе анонимно, все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

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