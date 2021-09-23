Рубцовск: Не все управляющие компании Рубцовска оказались готовы к отопительному сезону | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня второй день отопительного сезона 2021-2022, к которому в Рубцовске оказались готовы не все. Некоторые управляющие компании не предприняли все необходимые меры для своевременной подготовки своего жилищного фонда к подаче отопления и не получили паспорта готовности в установленные сроки.

Есть и особо отличившиеся. Это ООО «Комунстройцентр» который обслуживает 25 домов и ни один из них не получил паспорт готовности. Следующим в списке следует ООО «УК «Восток 18» – из 15 обслуживаемых домов паспорта готовности не получили 15. Управляющая компания ООО «Куб» предоставила 15 паспортов готовности из положенных 30-ти, не готово к зиме и ТСЖ «Успех» – все 4 дома находящиеся на обслуживании не имеют паспортов готовности к предстоящему отопительному сезону.

Такие данные были озвучены сегодня, 22 сентября, заместителем главы администрации Рубцовска Олегом Обуховичем на совещании с управляющими компаниями с участием заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Александром Котельниковым.

Кроме того, весной, между организациями обслуживающими жилищный фонд и Сибирской генерирующей компанией была достигнута договоренность об одновременной подаче тепла в жилые дома рубцовчан в новом отопительном сезоне. Для этого энергетики задолго до начала холодов запустили циркуляцию холодного теплоносителя в городской системе отопления, чтобы каждая управляющая компания могла в спокойном режиме заблаговременно провести работы по подключению жилых домов.

По замыслу авторов идеи это позволило бы с наступлением низких температур одновременно подать тепло в квартиры рубцовчан. На практике все оказалось несколько иначе. Часть управляющих компаний проявила обычную для таких случаев нерасторопность, а кое-где даже разгильдяйство, предоставляя в СГК отчеты о постановке домов на циркуляцию и не удосужившись при этом даже проверить наличие воды в теплоцентрали, часть управляшек включило в МКД циркуляцию по так называемому «малому кругу» через узел управления.

На сегодняшний день точное количество домов, в которые пришло тепло, назвать затруднительно. По данным энергетиков фиксируется минимальный разбор тепла на обратном трубопроводе, особенно в южной части города. Возрастает количество жалоб горожан в диспетчерские службы на низкую температуру в квартирах. Ремонтные службы некоторых управляющих компаний начинают работать в авральном режиме, не успевая одномоментно запустить отопление во всех подведомственных домах. В общем все идет как в известной поговорке «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Справедливости ради надо отметить, что все социальные объекты и объекты культуры, школы, детские сады и прочие заблаговременно получили паспорта готовности и уже подключены к теплу. Всего в Рубцовске 747 МКД, которые должны быть подключены к системе отопления. По состоянию на 8 сентября паспорта готовности получили только 634 дома. На 21 сентября в диспетчерскую службу СГК предоставлена информация о 584 объектах, поставленных на циркуляцию, но в связи подходами к работе некоторых управляющих компаний, описанными выше, эта цифра может оказаться значительно более низкой.

На сегодняшний день в работе у Сибирской генерирующей компании 10 повреждений на сетях, среди них 9 многоквартирных домов, детский сад, поликлиника, 41 дом в частном секторе и три юрлица. Основная часть малых котельных вошла в рабочий режим, три котельных находятся в режиме запуска. На Южной тепловой станции работает два котлоагрегата, принято решение об остановке одного из них по причине малой нагрузки на теплосети. Запасы угля на складе РубТЭКа превышают общий нормативный запас в 11,02 тыс. тонн и на 22 сентября составляют 16,57 тыс. тонн, мазута – 1365 тонн, поставки продолжаются.

Напомним, при возникновении у собственников жилья проблем с пуском тепла в квартирах, им, в первую очередь, следует обращаться в свою управляющую или обслуживающую организацию. При непосредственной форме управления, когда нет управляющей компании нет, жителям необходимо обращаться в ресурсоснабжающую организацию. То же самое относится к жителям индивидуальных жилых домов. Если вы считаете работу своей управляющей компании неудовлетворительной, самым эффективным способом воздействия на нее остается жалоба в Жилищную инспекцию – ведомство располагает всеми необходимыми рычагами воздействия, включая штрафы и отзыв лицензии.

rubtsovskmv.ru