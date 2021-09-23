ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: 14 октября пройдет Всероссийская встреча с родителями | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: obrnadzor.gov.ru

Всероссийская встреча с родителями в этом году назначена на 14 октября.

В этом году Рособрнадзор проведет Всероссийскую встречу с родителями 14 октября в 10:00 по московскому времени. В ходе беседы руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев ответит на вопросы по организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9 и всероссийских проверочных работ. Он также поднимет тему международных и национальных исследований качества образования, новой системы аккредитации вузов и пр.

Задать вопрос Анзору Музаеву можно на странице Рособрнадзора Вконтакте и по электронной почте. Ответы на наиболее популярные и интересные вопросы будут даны в ходе встречи. Прямой эфир доступен на YouTube и Вконтакте.

rubtsovskmv.ru

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