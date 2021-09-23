ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске дожди: погода на 23 сентября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 23 сентября, сохранится холодная погода, Более того, в регион придут дожди. А теперь подробнее.

В Алтайском крае небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура +6…+11°С.

В Рубцовске облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменный, слабый, порывы до 8 м/с. Температура утром +3…+5°С, +8…+10°С, вечером понижение до +6°С.

rubtsovskmv.ru

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