ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Служебные собаки Алтайской таможни нашли более 1,7 кг запрещенных веществ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В 2021 году с помощью служебных собак алтайские таможенники выявили 91 факт незаконного ввоза наркотических средств. Отметим, что с 2020 года по нынешний показатель увеличился в четыре раза.

Четвероногие помощники обследовали около 4 тысяч транспортных средств, 178 международных почтовых отправлений, свыше 77 тысяч грузовых мест, около 15 тысяч единиц багажа. В результате слаженной работы было выявлено более 1,7 наркотических средств, 80 кг некурительной табачной смеси и другое.

По данным фактам Алтайская таможня возбудила 4 уголовных дела по ст.226.1 УК РФ, ст.229.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих средств, наркотических и психотропных веществ) и 62 дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

«Сегодня в штате Алтайской таможни – 9 служебных собак пород немецкая овчарка, русский спаниель и лабрадор. Каждая из них обучена определенной специализации: поиск оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, денежных знаков, табака и табачных изделий, дериватов. Они участвуют при проведении таможенного контроля на почте, в аэропорту, а также привлекаются к оперативно-розыскным мероприятиям с другими ведомствами», – сообщает начальник кинологического отдела Алтайской таможни Андрей Боровиков.

rubtsovskmv.ru

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