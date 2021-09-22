Рубцовск: 21 сентября – Международный день мира | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Ежегодно 21 сентября отмечается Международный день мира. Этот праздник призывает всех людей объединиться с целью противостоять насилию и агрессии. Ведь в современном обществе часто очень не хватает спокойствия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне.

История праздника

Праздник был учрежден Организацией объединённых наций в 1981 году. До 2001 года его отмечали каждый третий вторник сентября, в день открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Позже праздник обрёл постоянную дату – 21 сентября. Также была принята резолюция, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

С 2007 года все мероприятия Дня мира имеют конкретную тему, которая меняется из года в год. Как правило, тематика праздника затрагивает проблемы безопасности, устойчивого развития, образования, защиту прав человека, разоружения. Тема Международного дня мира 2021 года – “Восстановление по принципу “лучше, чем было” для создания справедливого и устойчивого мира”.

Традиции праздника

Символом праздника является голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Такую эмблему придумал известный испанский художник Пабло Пикассо в 1949 году для первого Всемирного конгресса сторонников мира.

В России в этот день проводятся различные мероприятия – лекции, флэшмобы, благотворительные акции, конкурсы детских рисунков, концерты, парады мира, футбольные матчи и многое другое. В детских садах, школах и вузах проводятся уроки мира, лекции, видеоуроки.

Одной из старейших общественных организаций в России является Российский фонд мира (РФМ). Деятельность его направлена на укрепление мира, дружбы и согласия между народами, защиту прав человека, предотвращение национальных, религиозных и социальных конфликтов, развитие международного сотрудничества, культурного обмена. Фонд реализует различные благотворительные и гуманитарные программы. Например: “Память народная”, “Дети России”, “Мир и молодежь”, проекты “Солнышко в ладошках”, “Дети на дорогах” и другие.

Высшей наградой Российского фонда мира являются скульптурная композиция “Символ мира”, а также золотая медаль “За миротворческую и благотворительную деятельность”.

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