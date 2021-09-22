ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: На выезде из Рубцовска идет ремонт Новоегорьевского тракта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

На выезде из Рубцовска специалисты Юго-Западного ДСУ приступили к ремонту участка дороги К-03 “Змеиногорск – Рубцовск – граница Новосибирской области” на выезде из города. Асфальтобетонное покрытие будет восстановлено на протяжении 811 метров от кольцевой развязки на федеральной трассе А-322 до границы Рубцовска на Новоегорьевском тракте.

В перечень ремонтных работ входит укладка двух слоев асфальта. Особенностью обновленного покрытия стало использование новых марок асфальтобетона, на производство которых, в соответствии в обновленными ГОСТами, переходит Юго-Западное ДСУ. Эти смеси отличаются тем, что щебень, находящийся в их составе, разбит на более точные и узкие фракции.

В настоящий момент дорожники уложили первый, выравнивающий слой асфальта, в ближайшие дни предприятие приступит к обустройству второго слоя. Так как эта дорога проходит по территории Рубцовского района, заказчиком работ является «Алтайавтодор».

ГОРНЯК22 23.09.2021 ГОРНЯК22 23.09.2021

rubtsovskmv.ru

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