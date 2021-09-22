Рубцовск: Рубцовчанку будут судить за четыре ножевых и удар кружкой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы. Неоднократно судимая рубцовчанка на этот раз обвиняется в незаконном проникновении, угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью.

По информации СУ СК РФ по Алтайскому краю, преступление было совершено в июне этого года. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проникла в чужой дом через окно. Приставив к голове хозяйки дома пневматический пистолет, женщина стала угрожать потерпевшей, а после – ударила её ножом в спину не меньше четырёх раз. Находящийся в доме гражданский супруг пострадавшей получил от злоумышленницы стеклянной кружкой по голове.

“Таким образом, жительница Рубцовска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы),

п. “в” ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)”, – комментируют ситуацию в следственном комитете.

Уголовное дело, с утвержденным и.о. прокурора города Рубцовска обвинительным заключением, сейчас направлено для рассмотрения в суд.

rubtsovskmv.ru