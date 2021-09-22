ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае началась неделя дорожной безопасности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: www.culture.ru

Неделя безопасности дорожного движения традиционно проходит в начале нового учебного года. В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд мероприятий. Цель Недели – повышение информированности взрослых и детей в сфере безопасности дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, сообщают в главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Инспекторы ГИБДД проведут встречи с детьми и родителями, где расскажут о необходимости обеспечения безопасности детей-пассажиров, а также выступят на родительских собраниях.

Особая тема Недели посвящена актуальной на данный момент теме – безопасное использование гироскутеров, сигвеев и моноколес. Отметим, что по статистике в стране за 2021 год произошло свыше сотни аварий с участием современных средств дорожного движения. Количество подобных ДТП в России с начала года выросло втрое.

В акции также примут участие педагоги образовательных учреждений – они проведут для учащихся начальных классов и их родителей занятия по разработке индивидуальных схем безопасных маршрутов движения. Поучаствуют в мероприятии и представители волонтерских, студенческих, молодежных организаций и объединений.

На протяжении всей Недели безопасности дорожного движения будут запущены два интернет-челленджа: #ВезуРебенкаПравильно, #ВозьмиРебенкаЗаРуку. Для поддержки акции необходимо записать короткий видеоролик и разместить на странице с вышеуказанными хэштегами.

rubtsovskmv.ru

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