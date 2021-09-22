ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Россельхозбанк предлагает алтайскому бизнесу сделать «Разумный выбор» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка предлагает открытие расчетного счета для бизнеса с выгодой: до 19 ноября 2021 года в банке проходит акция «Разумный выбор», которая предоставляет новым клиентам скидку на авансовый платеж при оформлении одного из тарифных планов РКО.

В акции принимают участие 3 тарифных плана: «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима».

Объем средств на расчетных счетах корпоративных клиентов Алтайского регионального филиала Россельхозбанка превышает 4,4 млрд рублей.  С начала 2021 года в филиале открыто 1234 расчетных счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а их общее количество по состоянию на текущую дату превысило 9 тыс.

«Банк предлагает комплексные тарифные планы с опциями, заточенными под разные потребности бизнеса. При этом есть возможность формирования индивидуального тарифного плана постоянным клиентам, с набором опций по их выбору. В этом я вижу немалое преимущество», – отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Узнать подробнее о банковском обслуживании в РСХБ можно на сайте www.rshb.ru  или по телефону горячей линии 8 800 100-78-70.

При подключении, одновременно с открытием первого расчетного счета в рублях РФ, тарифного плана «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима» и оплате стоимости тарифного плана авансом за расчетный период 3,6,9,12 месяцев, клиенту предоставляется скидка от 10 до 30% в зависимости от выбранного периода обслуживания. Скидка предоставляется только при первичном подключении в рамках акции «Разумный выбор», выбранного тарифного плана и с первого расчетного периода. Обслуживание участников акции в рамках выбранного тарифного плана с первого рабочего дня второго расчетного периода осуществляется на стандартных условиях и при условии оплаты клиентом соответствующего комиссионного вознаграждения.

 Для открывших расчетный счет в Россельхозбанке по акции «Разумный выбор», выпуск и обслуживание бизнес-карты в рамках тарифного плана – 0 рублей за первый год обслуживания. Обслуживание систем дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк» тоже 0 рублей.

 АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

rubtsovskmv.ru

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