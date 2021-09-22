Рубцовск: В Алтайском крае прошли, возможно, самые прозрачные выборы в истории страны | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Максим Добровольский/Местное время

– Такое количество глаз простых людей еще никогда не смотрели на членов участковых избирательных комиссий, – говорит председатель Штаба Руслан Демаков. Несколько тысяч наблюдателей работали в Алтайском крае. Порядка 700 участков просматривали с помощью видеонаблюдения, с остальных сотрудники штаба писали, скидывали фотографии, комментарии.

Контроль был – тотальный. Потому Руслан Демаков категоричен:

– Выборы являются полностью легитимными. Я это как факт говорю.

Он рассказывает: все вызывающие спорные ситуации делили на три группы: «нарушений нет», «есть нарушения, но не влияющие на волеизъявление избирателей» и «нарушения, влияющие на волеизъявление избирателей».

Подавляющее большинство поступающих сигналов были из первой и второй группы. Где-то люди не соблюдали дистанцию, где-то избиратели приходили без масок. Нехорошо, конечно, но на волеизъявление граждан не влияет.

В целом, уверен председатель Штаба, активная работа наблюдателей сработала как профилактика: кто-то и мог бы позволить себе подтасовки, но не решился. Впрочем, это не уберегло от явных информационных «вбросов». Причем, отмечает Демаков, наиболее «ярко» проявили себя оппозиционные партии. Так, пришел сигнал, что в одно учебное заведение везут курсантов, голосовать «по команде».

– Мы не поленились, – говорит Руслан Демаков, – и минута за минутой, в течение трех дней просматривали этот участок. В итоге мы… не нашли там курсантов. Мы нашли военнослужащих, пенсионеров, молодежь. Ситуация вообще не отличалась от того, что происходило на любом другом участке.

Кстати, организованные подвозы действительно происходили: когда те или иные предприятия подвозили своих сотрудников – для их же удобства. Волеизъявлению граждан при этом, как отметили наблюдатели, ничего не мешало.

Впрочем, среди инцидентов было несколько, вызвавших большие вопросы. Правда, за три дня их было все шесть. Например, в одном случае члены УИК сортировали бюллетени по цветам. В другом – положили бюллетени в коробку и поставили ее в сейф, не упаковав в сейф-пакет. На такие случаи наблюдатели обратили самое пристальное внимание и передали эти дела в прокуратуру.

rubtsovskmv.ru