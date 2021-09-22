Рубцовск: Рубцовские студенты вошли в полуфинал конкурса «Твой Ход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Всероссийский студенческий конкурс “Твой Ход” в нашей стране проводится впервые. Однако, заявки на участие в нем подали более 560 тысяч молодых людей со всех регионов России.

Конкурс делится на четыре этапа, которые проводятся в разных субъектах РФ. На сегодняшний день два рубцовчанина успешно прошли отборочный тур и в составе делегации Алтайского края вышли в полуфинал мероприятия. Это студент Рубцовского индустриального института АлтГТУ Иван Рогожин и студентка Рубцовского института (филиала) АлтГУ Кристина Дрюпина.

Всего в полуфинал вышло десять тысяч студентов со всей России – те, кто выполнил все конкурсные задания, активно участвовал в мероприятиях и работал над решением кейсов. А в финал попадёт лишь тысяча участников, которые будут бороться за главные призы. По информации организаторов, двести студентов получат премии в размере 1 000 000 рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей – дополнительные гранты в размере 2 500 000 рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.

Справка: организаторами Всероссийского студенческого конкурса “Твой ход” выступают АНО “Россия – страна возможностей” и Национальная лига студенческих клубов. Конкурс проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи. Главная цель мероприятия – развитие профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

rubtsovskmv.ru