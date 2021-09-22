Рубцовск: Остановка «Музей» возвращается | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Пока шли работы по благоустройству территории перед Центральной городской библиотекой и Краеведческим музеем, остановка общественного транспорта “Музей” была перенесена. Однако, ещё долгое время рубцовчане по привычке ожидали транспорт на прежнем месте. И вот она вернулась:

“С 22 сентября посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на прежнем остановочном пункте “Музей”, расположенном напротив указанных объектов”, – сообщает пресс-служба городской Администрации.

rubtsovskmv.ru