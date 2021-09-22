Рубцовск: В Рубцовске пройдёт велоэтап экспедиции «РоссиЯ» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото tgl-sport.ru

В Рубцовске пройдёт этап велоэтап Всероссийской экспедиции “РоссиЯ”. Мероприятие приурочено к тридцатилетию образования Российской Федерации. Как сообщает Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, участники экспедиции пройдут более 34 тысяч километров вдоль всех границ России. Путешествие будет длиться беспрерывно с использованием активных способов передвижения (велосипед, автомобиль, катамаран, ледокол, пеший ход).

В Алтайском крае экспедиция пройдет по маршруту Топольное–Чарышское–Чинета– Колывань–Кузьминка–Рубцовск–Волчиха–Северка–Кулунда–Бурла. В селе Чарышском и Рубцовске состоятся встречи путешественников с представителями общественных, образовательных, научных и туристских организаций региона.

“По итогам экспедиции будет издан Фотоальбом “РоссиЯ” с уникальными фотоматериалами о России, неповторимой красоте ее регионов, жизни их жителей, природе. Также будет подготовлен и выпущен документальный фильм, который впоследствии будет транслироваться на региональных и федеральных телеканалах”, – добавляют в ведомстве.

Справка: экспедиция организованна Русским географическом обществом, Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения России. Она нацелена на содействие патриотическому воспитанию молодежи и всех граждан страны через изучение и показ уникальности и неповторимости регионов, их жителей и России в целом. Проект реализуют на средства Фонда президентских грантов с целью позиционирования России как государства с богатейшим природно-географическим и историко-культурным наследием мирового значения, интеллектуальным капиталом, новейшими технологиями и достижениями в различных областях деятельности человека.

rubtsovskmv.ru