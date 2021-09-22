ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске пройдёт велоэтап экспедиции «РоссиЯ» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото tgl-sport.ru

В Рубцовске пройдёт этап велоэтап Всероссийской экспедиции “РоссиЯ”. Мероприятие приурочено к тридцатилетию образования Российской Федерации. Как сообщает Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, участники экспедиции пройдут более 34 тысяч километров вдоль всех границ России. Путешествие будет длиться беспрерывно с использованием активных способов передвижения (велосипед, автомобиль, катамаран, ледокол, пеший ход).

В Алтайском крае экспедиция пройдет по маршруту Топольное–Чарышское–Чинета– Колывань–Кузьминка–Рубцовск–Волчиха–Северка–Кулунда–Бурла. В селе Чарышском и Рубцовске состоятся встречи путешественников с представителями общественных, образовательных, научных и туристских организаций региона.

“По итогам экспедиции будет издан Фотоальбом “РоссиЯ” с уникальными фотоматериалами о России, неповторимой красоте ее регионов, жизни их жителей, природе. Также будет подготовлен и выпущен документальный фильм, который впоследствии будет транслироваться на региональных и федеральных телеканалах”, – добавляют в ведомстве.

ГОРНЯК22 23.09.2021

Справка: экспедиция организованна Русским географическом обществом, Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения России. Она нацелена на содействие патриотическому воспитанию молодежи и всех граждан страны через изучение и показ уникальности и неповторимости регионов, их жителей и России в целом. Проект реализуют на средства Фонда президентских грантов с целью позиционирования России как государства с богатейшим природно-географическим и историко-культурным наследием мирового значения, интеллектуальным капиталом, новейшими технологиями и достижениями в различных областях деятельности человека.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Служебные собаки Алтайской таможни нашли более 1,7 кг запрещенных веществ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Служебные собаки Алтайской таможни нашли более 1,7 кг запрещенных веществ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет В 2021 году с помощью служебных собак алтайские таможенники выявили 91 факт незаконного ввоза наркотических средств....
Рубцовск: 21 сентября – Международный день мира | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: 21 сентября – Международный день мира | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Изображение из открытых источников/Интернет Ежегодно 21 сентября отмечается Международный день мира. Этот праздник призывает всех людей объединиться с целью противостоять...
Рубцовск: На выезде из Рубцовска идет ремонт Новоегорьевского тракта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: На выезде из Рубцовска идет ремонт Новоегорьевского тракта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
На выезде из Рубцовска специалисты Юго-Западного ДСУ приступили к ремонту участка дороги К-03 “Змеиногорск – Рубцовск – граница Новосибирской области”...
Рубцовск: Рубцовчанку будут судить за четыре ножевых и удар кружкой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанку будут судить за четыре ножевых и удар кружкой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото rg.ru В Рубцовске завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы. Неоднократно судимая рубцовчанка на этот раз обвиняется...
Рубцовск: Россельхозбанк предлагает алтайскому бизнесу сделать «Разумный выбор» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Россельхозбанк предлагает алтайскому бизнесу сделать «Разумный выбор» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Алтайский региональный филиал Россельхозбанка предлагает открытие расчетного счета для бизнеса с выгодой: до 19 ноября 2021 года в банке проходит...
Рубцовск: В Алтайском крае началась неделя дорожной безопасности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае началась неделя дорожной безопасности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото: www.culture.ru Неделя безопасности дорожного движения традиционно проходит в начале нового учебного года. В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд...

Читать по теме:

ВТОПЕ: