ГОРНЯК22 23.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на Всероссийский форум «Поколение ZОЖ» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: myrosmol.ru

Волонтеры-медики проведут Всероссийский форум «Поколение ZОЖ – 2021» с 15 по 16 октября. Программа трансляции обширная и многообещающая – дискуссии, тренинги и мастер-классы с экспертами в области ЗОЖ, панельные сессии и многое другое. Чтобы разбавить теоретические площадки, участникам также будут предложены и практические задания.

«10 тем + 10 заданий = новый ты! Так мы представляем себе концепцию форума. В разных форматах наши эксперты разберут десять ключевых тем здорового образа жизни. В конце каждой площадки участники будут получать задания. По итогам выполнения заданий и активности в социальных сетях в конце форума будут определены 5 победителей, которые получат фирменные подарки для ведения здорового образа жизни. Скорей присоединяйся к Поколению ZОЖ!», – говорит начальник отдела программ по общественному здоровью Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Дарья Дерюжинская.

В качестве экспертов на трансляцию приглашены ведущие специалисты в сфере здравоохранения и здорового образа жизни, спортсмены, общественные деятели, блогеры, занимающиеся распространением темы ЗОЖ, а также продвигающие ценности активного образа жизни представители коммерческих компаний.

Организаторы форума – Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Партнерами выступают «СоЗдание», молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды», социальный проект «Команда Звездный Десант».

Стать участником программы форума может каждый желающий. Подробные сведения о том, как это сделать, и саму программу можно посмотреть на сайте.

Справка: Волонтеры-медики проводят системную работу по сохранению и укреплению здоровья населения. На базе немедицинских учреждений создаются Штабы здоровья, которые реализуют свои проекты в сфере ЗОЖ в регионах. На сегодняшний день открыто 228 Штабов здоровья. В рамках направления активно работают 2 500 добровольцев из 76 регионов России.

rubtsovskmv.ru

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