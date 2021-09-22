Рубцовск: В Рубцовске состоялся футбольный турнир «Золотая осень» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В минувшие выходные, в Рубцовске, на стадионе «Искра» состоялся футбольный турнир «Золотая осень» между командами общеобразовательных школ №10 и №18. Встреча была организована школьниками Валерием Савельевым и Максимом Мининым при поддержке спортивного дворового клуба «Искра» под руководством Вячеслава Шкуты. Последний матч на этом стадионе проходил пять лет назад и теперь хорошее начинание начинает возрождаться вновь.

На открытии присутствовали: глава Рубцовска Дмитрий Фельдман, его заместитель Алексей Мищерин, руководитель спортивного клуба «Торпедо» Виктор Кузьменко и начальник Юго-Западного ДСУ Игорь Левин.

«Ребята, спасибо что пригласили сюда. Очень здорово, что турнир «Золотая осень» возобновляется на этой площадке. Это очень нужная традиция, которая сегодня получила второе дыхание. Я тоже, будучи школьником, много занимался футболом, что очень пригодилось мне в дальнейшей жизни. Хотелось бы, чтобы турнир стал ежегодным. Обязательно будем и дальше приходить, болеть и поддерживать вашу инициативу. Удачи и успехов!», – обратился к ребятам в приветственном слове Дмитрий Фельдман.

На открытии были и приятные сюрпризы: глава Рубцовска подарил молодым спортсменам футбольный мяч, а Виктор Кузьменко подарил участникам спортивные календари, а одной из команд 12 комплектов футбольной формы клуба «Торпедо».

«В этом году мы сдали два новых футбольных поля, приходите к нам играть. Радует, что в Рубцовске есть подрастающие футбольные таланты, новый футбольный центр несомненно даст толчок в их развитии. Сегодня все ребята, учебные заведения, детские футбольные тренеры, руководство города вместе принимают участие в возрождении этого вида спорта в Рубцовске. Желаю вам удачи, футбольный клуб «Торпедо» всегда для вас открыт», – сказал в напутственной речи Виктор Кузьменко.

Открытие турнира закончилось показательными выступлениями юных каратистов из спортивного дворового клуба «Искра», после чего состоялась футбольная баталия. По итогам матча победителем стала команда школы №10. Когда готовился этот материал стало известно, что ребята из школы №18 при поддержке взрослых решили провести матч-реванш, который состоится на стадионе «Топедо», так что начинание стало набирать обороты.

По словам руководителя «Искры», тренера Вячеслава Шкуты, сегодня руководство Рубцовска обратило внимание на западную часть города, делаются дороги, потихоньку налаживается инфраструктура, силами энтузиастов возрождается спортивное движение. И здесь Вячеслав Иванович уж точно начинает с себя – для многих его воспитанников клуб «Искра» – это второй дом. Дом, где есть твердая рука и правильное воспитание.

Фото: Максим Добровольский/Местное время

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