Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске холодно: погода на 22 сентября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Алтайский край и Рубцовск сегодня, 22 сентября, продолжают находиться во власти циклона. В регионе сохраняется ощутимо прохладная погода, и, как прогнозируют синоптики, уходить она не собирается. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие дожди. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +5…+10°С.

В Рубцовске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +8…+10°С.

rubtsovskmv.ru