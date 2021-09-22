Рубцовск: С 1 октября социальные выплаты – на карту «Мир» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае с 1 октября ряд социальных выплат будут осуществлять только на карту “Мир” Об этом сообщает официальный сайт региона.

Такой порядок начнет действовать в соответствии с постановлением правительства России. Теперь выплаты будут зачислять только на карту “Мир” или не привязанные к картам счета.

“Это касается ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет и при рождении третьего ребенка, пособия по уходу за ребенком или на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Также только на карту “Мир” будут перечислять социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации”, – уточняют в пресс-службе регионального правительства.

В Минсоцзащиты Алтайского края призывают всех получателей вышеназванных выплат сменить реквизиты для своевременного зачисления средств. Для этого нужно предоставить лично или направить по почте в управление соцзащиты населения по месту жительства заявление с указанием филиала банка и банковского счета (карты “Мир” или другого счета, не привязанного к картам), а также паспортных данных и адреса регистрации. Образец заявления размещен на официальном сайте регионального Минсоцзащиты.

“Если ранее подавали заявление на получение выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, то изменить способ получения и платежные реквизиты для зачисления выплаты можно на портале “Госуслуги“, – отмечают в пресс-службе.

Внимание! Направлять заявление о смене реквизитов в адрес соцзащиты по электронной почте нельзя.

Если нет карты “Мир”, волноваться все равно не нужно: банки могут использовать различные технологии зачисления средств, например, на другой счет клиента. Если такого счета не окажется, будет автоматически откроет новый счет. Либо средства направят на счет невыясненных поступлений на время проведения работы по вопросу открытия карт и счетов, соответствующих законодательству. В Минсоцзащиты Алтайского края заверили, что право на социальные выплаты будет сохранено, а все поступления проведут в полном объеме.



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