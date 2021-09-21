ГОРНЯК22 21.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Более 400 подростков поучаствовали в акции «5-я трудовая» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

В Рубцовске состоялось закрытие краевой акции «5-я трудовая». Торжественное мероприятие прошло на территории центра внешкольной работы «Малая Академия». Летом 2021 года были трудоустроены 447 юных рубцовчан в возрасте от 14 до 17 лет.

Ребята работали в школе, а также ухаживали за животными, растениями, благоустраивали территории учебно-опытного участка, сообщает управление Алтайского края по труду и занятости населения.

На торжественном закрытии акции подростков поздравила заместитель директора центра занятости Татьяна Кижакина. Она отметила добросовестный труд ребят на благо города. Отличившиеся трудотрядовцы также были награждены благодарственными письмами и подарками.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Более 400 подростков поучаствовали в акции «5-я трудовая» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 400 подростков поучаствовали в акции «5-я трудовая» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
В Рубцовске состоялось закрытие краевой акции «5-я трудовая». Торжественное мероприятие прошло на территории центра внешкольной работы «Малая Академия». Летом 2021...
Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром краевого турнира по необычному виду спорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром краевого турнира по необычному виду спорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время В минувшие выходные в Алтайском крае проводилось открытое первенство Барнаула по шахпонгу. В мероприятии...
Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром краевого турнира по необычному виду спорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром краевого турнира по необычному виду спорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время В минувшие выходные в Алтайском крае проводилось открытое первенство Барнаула по шахпонгу. В мероприятии...
Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром краевого турнира по необычному виду спорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром краевого турнира по необычному виду спорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время В минувшие выходные в Алтайском крае проводилось открытое первенство Барнаула по шахпонгу. В мероприятии...
Рубцовск: Более 400 подростков поучаствовали в акции «5-я трудовая» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Более 400 подростков поучаствовали в акции «5-я трудовая» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
В Рубцовске состоялось закрытие краевой акции «5-я трудовая». Торжественное мероприятие прошло на территории центра внешкольной работы «Малая Академия». Летом 2021...
Рубцовск: В Рубцовске пройдёт образовательный форум | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдёт образовательный форум | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото altaikdm.ru Сегодня, 20 сентября, закончен приём заявок на участие в Пятом краевом молодежном образовательном форуме “Территория ответственности”. Мероприятие пройдёт...

Читать по теме:

ВТОПЕ: