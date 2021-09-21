Рубцовск: Более 400 подростков поучаствовали в акции «5-я трудовая» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске состоялось закрытие краевой акции «5-я трудовая». Торжественное мероприятие прошло на территории центра внешкольной работы «Малая Академия». Летом 2021 года были трудоустроены 447 юных рубцовчан в возрасте от 14 до 17 лет.

Ребята работали в школе, а также ухаживали за животными, растениями, благоустраивали территории учебно-опытного участка, сообщает управление Алтайского края по труду и занятости населения.

На торжественном закрытии акции подростков поздравила заместитель директора центра занятости Татьяна Кижакина. Она отметила добросовестный труд ребят на благо города. Отличившиеся трудотрядовцы также были награждены благодарственными письмами и подарками.

rubtsovskmv.ru