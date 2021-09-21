Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром краевого турнира по необычному виду спорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

В минувшие выходные в Алтайском крае проводилось открытое первенство Барнаула по шахпонгу. В мероприятии приняли участие не только жители краевой столицы, но и спортсмены с Сахалина, Омска, Ярового и ЗАТО Сибирский. Был среди соревнующихся и рубцовчанин Виктор Слепцов, руководитель СК «Динамит».

– Шахпонг это сплав шахмат и настольного тенниса. Участнику нужно обладать острым умом и неотразимо владеть ракеткой. В Рубцовске мы тоже активно развиваем этот вид спорта, поэтому участие в соревнованиях между спортсменами разных городов так ценно, – рассказывает Виктор Гаврилович.

На первенстве Барнаула участники были разбиты на две возрастные группы: до 60 лет, и старше. Именно во второй группе Виктор Слепцов завоевал почётное третье место, уступив лишь неоднократному призёру России по шахпонгу Николаю Вольскому из Барнаула и Василию Божко из Ярового. Но это не единственное достижения Виктора Слепцова на этих соревнованиях – ему удалось выиграть одну из партий в шахматы у кандидата в мастера спорта Виктора Юркина.

По словам рубцовчанина, награждение было щедрое. Кроме традиционных медалей и грамот все призёры получили денежные призы и другие приятные подарки.

rubtsovskmv.ru