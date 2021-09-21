ГОРНЯК22 21.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске подвели предварительные итоги выборов в Госдуму и краевой парламент | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: Ирина Жукова/Местное время

С 17 по 19 сентября в Рубцовске продолжалось голосование по выборам в Государственную Думу Российской Федерации и Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Выборы в Госдуму РФ проходили по Рубцовскому округу №40.

Предварительные результаты по одномандатному округу №40

  1. Мария Прусакова (КПРФ) – 32010
  2. Сергей Струченко (Единая Россия) – 26532
  3. Людмила Суслова (СРЗП) – 10719
  4. Владислав Вакаев (Новые люди) – 9584
  5. Елена Курносова (Коммунисты России) – 9309
  6. Ирина Шудра (ЛДПР) – 8543
  7. Виктор Дворников (РППЗСС) – 5969
  8. Евгений Астаховский (Родина) – 4555
  9. Андрей Крылов (Яблоко) – 3745
  10. Павел Чеснов (РПСС) – 1638

Предварительные результаты по федеральному округу №40

  1. КПРФ – 32.34%
  2. Единая Россия – 32.27%
  3. ЛДПР – 9.01%
  4. СРЗП – 8.98%
  5. Новые люди – 6.58%
  6. Партия пенсионеров – 2.46%
  7. Коммунисты России – 2.32%
  8. Яблоко – 0.90%
  9. Родина – 0.64%
  10. Зеленые – 0.60%
  11. РПСС – 0.54%
  12. Зеленая альтернатива – 0.40%
  13. Партия роста – 0.23%
  14. Гражданская платформа – 0.09%

Выборы в АКЗС проходили по двум округам – №№32 и 33.

Предварительные результаты по одномандатному округу №32

  1. Надежда Дрюпина (КПРФ) – 2188
  2. Валерий Никеев (ЕР) – 1542
  3. Ирина Шудра (ЛДПР) – 1293
  4. Светлана Васютина (СРЗП) – 683

Предварительные результаты по единому округу №32

  1. КПРФ – 31.96%
  2. Единая Россия – 28.55%
  3. ЛДПР – 12.86%
  4. Справедливая Россия – За правду – 11.14%
  5. Коммунисты России – 11.13%
  6. Яблоко –  0.97%

Предварительные результаты по одномандатному округу №33

  1. Вероника Лапина (КПРФ) – 4149
  2. Ирина Кох (ЕР) – 3119
  3. Евгений Соснов (СРЗП) – 1405
  4. Владимир Горбачев (ЛДПР) – 885

Предварительные результаты по единому округу №33

  1. КПРФ – 31.99%
  2. Единая Россия – 29.23%
  3. СРЗП – 11.96%
  4. ЛДПР – 11.34%
  5. Коммунисты России – 10.54%
  6. Яблоко – 1.06%

rubtsovskmv.ru

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