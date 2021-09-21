Рубцовск: В Рубцовске подвели предварительные итоги выборов в Госдуму и краевой парламент | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: Ирина Жукова/Местное время
С 17 по 19 сентября в Рубцовске продолжалось голосование по выборам в Государственную Думу Российской Федерации и Алтайское краевое Законодательное Собрание.
Выборы в Госдуму РФ проходили по Рубцовскому округу №40.
Предварительные результаты по одномандатному округу №40
- Мария Прусакова (КПРФ) – 32010
- Сергей Струченко (Единая Россия) – 26532
- Людмила Суслова (СРЗП) – 10719
- Владислав Вакаев (Новые люди) – 9584
- Елена Курносова (Коммунисты России) – 9309
- Ирина Шудра (ЛДПР) – 8543
- Виктор Дворников (РППЗСС) – 5969
- Евгений Астаховский (Родина) – 4555
- Андрей Крылов (Яблоко) – 3745
- Павел Чеснов (РПСС) – 1638
Предварительные результаты по федеральному округу №40
- КПРФ – 32.34%
- Единая Россия – 32.27%
- ЛДПР – 9.01%
- СРЗП – 8.98%
- Новые люди – 6.58%
- Партия пенсионеров – 2.46%
- Коммунисты России – 2.32%
- Яблоко – 0.90%
- Родина – 0.64%
- Зеленые – 0.60%
- РПСС – 0.54%
- Зеленая альтернатива – 0.40%
- Партия роста – 0.23%
- Гражданская платформа – 0.09%
Выборы в АКЗС проходили по двум округам – №№32 и 33.
Предварительные результаты по одномандатному округу №32
- Надежда Дрюпина (КПРФ) – 2188
- Валерий Никеев (ЕР) – 1542
- Ирина Шудра (ЛДПР) – 1293
- Светлана Васютина (СРЗП) – 683
Предварительные результаты по единому округу №32
- КПРФ – 31.96%
- Единая Россия – 28.55%
- ЛДПР – 12.86%
- Справедливая Россия – За правду – 11.14%
- Коммунисты России – 11.13%
- Яблоко – 0.97%
Предварительные результаты по одномандатному округу №33
- Вероника Лапина (КПРФ) – 4149
- Ирина Кох (ЕР) – 3119
- Евгений Соснов (СРЗП) – 1405
- Владимир Горбачев (ЛДПР) – 885
Предварительные результаты по единому округу №33
- КПРФ – 31.99%
- Единая Россия – 29.23%
- СРЗП – 11.96%
- ЛДПР – 11.34%
- Коммунисты России – 10.54%
- Яблоко – 1.06%