Рубцовск: В Рубцовске подвели предварительные итоги выборов в Госдуму и краевой парламент | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

С 17 по 19 сентября в Рубцовске продолжалось голосование по выборам в Государственную Думу Российской Федерации и Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Выборы в Госдуму РФ проходили по Рубцовскому округу №40.

Предварительные результаты по одномандатному округу №40

Мария Прусакова (КПРФ) – 32010 Сергей Струченко (Единая Россия) – 26532 Людмила Суслова (СРЗП) – 10719 Владислав Вакаев (Новые люди) – 95 8 4 Елена Курносова (Коммунисты России) – 9309 Ирина Шудра (ЛДПР) – 85 4 3 Виктор Дворников (РППЗСС) – 5969 Евгений Астаховский (Родина) – 4555 Андрей Крылов (Яблоко) – 3 7 4 5 Павел Чеснов (РПСС) – 1638

Предварительные результаты по федеральному округу №40

КПРФ – 32.34% Единая Россия – 3 2 .2 7 % ЛДПР – 9. 0 1% СРЗП – 8 . 9 8 % Новые люди – 6.58% Партия пенсионеров – 2 .4 6 % Коммунисты России – 2.32% Яблоко – 0.90% Родина – 0.64% Зеленые – 0.60% РПСС – 0.54% Зеленая альтернатива – 0 .40% Партия роста – 0.23% Гражданская платформа – 0.09%

Выборы в АКЗС проходили по двум округам – №№32 и 33.

Предварительные результаты по одномандатному округу №32

Надежда Дрюпина (КПРФ) – 2188 Валерий Никеев (ЕР) – 1542 Ирина Шудра (ЛДПР) – 1293 Светлана Васютина (СРЗП) – 683

Предварительные результаты по единому округу №32

КПРФ – 3 1.96% Единая Россия – 2 8 .55% ЛДПР – 1 2 .86% Справедливая Россия – За правду – 1 1 .14% Коммунисты России – 1 1 .13% Яблоко – 0.97%

Предварительные результаты по одномандатному округу №33

Вероника Лапина (КПРФ) – 4149 Ирина Кох (ЕР) – 3119 Евгений Соснов (СРЗП) – 1405 Владимир Горбачев (ЛДПР) – 885

Предварительные результаты по единому округу №33

КПРФ – 31.99% Единая Россия – 29.23% СРЗП – 1 1 .9 6 % ЛДПР – 11.34% Коммунисты России – 10.54% Яблоко – 1.06%

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