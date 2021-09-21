Рубцовск: В Рубцовске пройдёт образовательный форум | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото altaikdm.ru

Сегодня, 20 сентября, закончен приём заявок на участие в Пятом краевом молодежном образовательном форуме “Территория ответственности”. Мероприятие пройдёт с 24 по 26 сентября в Рубцовске.

Как пишет Краевой дворец молодежи, программа форума будет проводиться на разных площадках по следующим направлениям:

“Проектный подход. Старт”;

“Проектный подход. Рост”;

“Предпринимательская среда”;

“Молодежный актив”;

“Творческая лаборатория”.

Участники форума от 14 до 35 лет в процессе мероприятия будут проходить тренинги, мастер-классы, встречаться с экспертами и узнавать новое. Молодёжи расскажут о студенческих отрядах, стажировках, проектах, акциях и форумах.

Для действующих предпринимателей, менеджеров организаций, предприятий, структур различного профиля, государственных и муниципальных служащих будут проводиться свои мероприятия, где участники познакомятся с основами социального и бизнес проектирования, смогут обозначить собственные проекты и многое другое.



Справка: краевой молодежный образовательный форум “Территория ответственности” нацелен на вовлечение молодежи в процесс разработки и реализации стратегических направлений развития территорий, продвижение новых технологий и повышение качества жизни. Форум проводят за счет средств, предусмотренных для реализации муниципальной программы “Развитие культуры Рубцовского района” на 2019-2023 годы, гранта Президента России на развитие гражданского общества, а также гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики в 2021 году.

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