ГОРНЯК22 21.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчане смогут принять участие в конкурсе «Абилимпикс» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае начался конкурс «Лучший волонтер «Абилимпикс» – 2021», организаторами которого является волонтерский центр движения на базе Бийского государственного колледжа.

Подать заявку можно до 5 октября – к ней же в обязательном порядке приложить портфолио и видеоролик/презентацию на тему «Я – волонтер «Абилимпикс». Участнику необходимо отразить свою деятельность и описать мотивы к занятию ею.

Цель конкурса – развитие и формирование культуры волонтерства в России. Сам «Абилимпикс – 2021» пройдет в три этапа с 1 августа по 13 октября, сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Все подробности об условиях конкурса и необходимые контакты можно узнать на сайте Бийского государственного колледжа.

Справка: центр развития движения “Абилимпикс” в Алтайском крае был создан в 2016 году с целью обеспечения эффективности профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействия их трудоустройству и социокультурной инклюзии в общество.

rubtsovskmv.ru

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