ГОРНЯК22 21.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: На Рубцовской обогатительной фабрике запустили систему контроля показателей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: alt-prom.ru

Автоматическая система контроля показателей (АСАК) была запущена на Рубцовской обогатительной фабрике АО «Сибирь-Полиметаллы». Инициативу реализовали в рамках программы трансформации.

Ранее содержание металлов определялось с помощью рентгеноспектрального анализа, однако этот способ занимал много времени. Новая система контроля показателей в режиме реального времени отбирает пробы с разных точек производственной цепочки фабрики и анализирует их.

Таким образом, данные поступают на компьютеры каждые 20 минут, что сокращает время анализа и позволяет оперативно управлять процессом обогащения, ускорять обработку и передачу информации.

Это также поможет снизить потери металлов в отвальных хвостах и разноименных концентратах на 1–2 %. Ожидаемый экономический эффект – 25 млн рублей, отмечает Министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

rubtsovskmv.ru

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