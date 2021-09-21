Рубцовск: Молодежь Алтайского края приглашают на Всероссийский форум «ПРО добро» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Всероссийский форум СПО «ПРО добро» пройдет в Казани с 15 по 19 октября. Это совместный проект Российского Союза Молодежи и Ассоциации студентов и студенческих объединений России.

Цель проекта – вовлечение студентов профессиональных образовательных организаций в социально значимую деятельность через развитие практических навыков, необходимых для общественной работы и работы студенческих сообществ.

В программе мероприятия – образовательные встречи с экспертами и специалистами, демонстрация практик воспитательной работы студентов, стратегические сессии и многое другое. В рамках форума также состоится конкурс проектов волонтерских объединений.

Принять участие в форуме СПО «ПРО добро» могут студенты 2-4 курсов колледжей и техникумов, являющиеся руководителями и активистами советов, объединений и клубов, а также педагогические работники ПОО, партнеры по организации воспитательной работы в ПОО из учреждений образования, молодежной политики, общественных организаций.

По итогам форума будет разработана дорожная карта развития студенческого самоуправления в профессиональных образовательных организациях.

Информация о направлениях образовательных программ и более подробные сведения размещены на сайте Российского союза молодежи.

rubtsovskmv.ru