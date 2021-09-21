Рубцовск: Молодёжь Рубцовска приглашают остановить рекламу наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото stopnarkotik.ru

22 сентября в Алтайском крае пройдет четвёртая антинаркотическая акция “Пойдем закрасим”. Мероприятие проводится регулярно с целью уничтожить надписи, рекламирующие продажу наркотических и психотропных веществ.

В этот день волонтеры будут работать во всех городах Алтайского края: в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде. Как сообщает официальный сайт правительства региона со ссылкой на Краевой дворец молодёжи, за три прошлые акции более семидесяти добровольцев закрасили около 800 надписей с рекламой наркотических средств.



Желающие присоединиться к волонтерскому антинаркотическому движению Алтайского края “Стопнаркотик” могут сделать это, заполнив анкету на сайте движения.

Справка: акция “Пойдем закрасим” организована в рамках государственной программы “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае”. Проводится мероприятие при поддержке регионального управления молодежной политики и реализации программ общественного развития, управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Алтайскому краю, администрации Железнодорожного района Барнаула, а также администраций Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и Славгорода.

rubtsovskmv.ru