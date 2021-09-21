Рубцовск: В Рубцовске пять человек отравились угарным газом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В частном жилом доме по улице Мечникова в Рубцовске семья отравилась угарным газом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в доме находилось пять человек, в том числе двое детей 9 и 12 лет.

“Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. По предварительной информации, все получили отравление разной степени тяжести. У четверых членов семьи отмечено удовлетворительное состояние, у одного пострадавшего диагностировано тяжелое состояние”, – сообщают в ведомстве.

Причиной отравления стало то, что жители дома рано закрыли заслонку печи, когда дрова еще не прогорели и угарный газ накопился в помещении.

Угарный газ недаром называют “тихим убийцей”. У него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. От первого вдоха до смерти может пройти всего от одной до трёх минут, и человек даже не успевает понять, что с ним происходит.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, как избежать отравления угарным газом:

Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные “мелочи” способны привести к тяжелым последствиям;

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. В городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты;

В частных домах при использование печи не закрывайте заслонку, пока угли полностью не прогорели;

Автолюбителям не советуют работать в гараже при работающем двигателе.

В случае происшествия звоните на единый номер телефона чрезвычайных служб – “112”.

rubtsovskmv.ru