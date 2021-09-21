Рубцовск: Рубцовск простился с Василием Курганским | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске сегодня, 20 сентября, прошло прощание с председателем городского Совета депутатов Василием Курганским. Траурная церемония состоялась в Михайло-Архангельском храме.

Проститься с Василием Курганским пришли сотни рубцовчан: представители городских властей – администрации и депутатского корпуса горсовета, руководители предприятий и организаций, сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта. А также предприниматели и простые горожане.

Чин погребения в храме отслужил епископ Рубцовский и Алейский Роман.

Василия Курганского похоронили на кладбище “Чайка”.

Справка. Василий Курганский скончался ночью 18 сентября в возрасте 69 лет. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием, но, несмотря на это, продолжал трудиться на благо Рубцовска.

rubtsovskmv.ru