Рубцовск: Россельхозбанк на Алтае объявляет первый набор в «Школу фермера» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Алтайском крае при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства стартует первый набор образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера».

Цель программы – помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело, но мечтает повысить квалификацию. Обучение участников проекта будет вестись на базе Алтайского государственного аграрного университета с привлечением внешних экспертов.

По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, в регионе уже на протяжении нескольких лет организовываются краткосрочные курсы повышения квалификации для начинающих фермеров, чтобы сориентировать их в аспектах ведения агробизнеса. Проект «Школа фермера» охватит гораздо больше вопросов и тем: «Программа нового образовательного курса разработана с углубленным изучением теоретических и практических основ развития сельхозпроизводства. Уверен, что обучение аграриев в Школе фермера станет интересным, полезным и продуктивным», – отметил министр.

«Мы давно обсуждали с Россельхозбанком вопрос об открытии «Школы фермера» в нашем регионе. Такие школы открываются и работают уже во многих регионах России. Как равноправные партнеры, мы принимаем активное участие в распространении информации о такой возможности получить новые профессиональные знания и многие члены Союза КФФ и не только, выразили готовность стать участниками этого проекта», – рассказал Александр Вайс, исполнительный директор союза КФФ Алтайского края.

«Мы искренне признательны за поддержку проекта Министерству сельского хозяйства региона и Союзу крестьянских (фермерских) формирований. Банк с самого старта этой инициативы ориентирован на то, чтобы оказать максимальную поддержку малому бизнесу и начинающим аграриям. За два месяца мы познакомим участников проекта с широким спектром необходимых в работе знаний от бухгалтерии до новейших цифровых решений в сфере АПК. Уверен, обучение в «Школе Фермера» даст толчок в развитии новых агропроектов, которые Россельхозбанк готов поддержать», – считает директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В течение двух месяцев с 20 октября 2021 слушатели пройдут 250-часовой курс профессиональной переподготовки. Участникам Школы предстоит пройти как теоретическое изучение современных методов хозяйствования, так и практику на успешных сельхозпредприятиях. Слушатели «Школы фермера», успешно защитившие свои бизнес-проекты, получат дипломы о переподготовке государственного образца, а также возможность претендовать на грантовую поддержку своих предпринимательских инициатив.

В конкурсном отборе могут принять участие:

– главы крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельской территории (сельской агломерации) Алтайского края;

– представители сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, зарегистрированных на сельской территории (сельской агломерации) Алтайского края;

– собственники/участники российской организации (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), включенной в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», одним из видов деятельности которой являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции (код вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), зарегистрированной на сельской территории или на территории сельской агломерации Алтайского края.

Требования к образованию: необходимо иметь высшее или средне-профессиональное образование.

Желающим стать участниками проекта необходимо, начиная с 15 сентября 2021 года подготовить эссе, презентацию и/или видеоролик (при наличии) проекта по направлениям «Инновационные технологии в растениеводстве», «Организация молочного животноводства» и вместе с заполненной заявкой прислать на электронную почту : bank@altay.rshb.ru .

Мотивационное эссе должно быть оформлено согласно требованиям: печатная версия (не более 2 страниц формата А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5).

Эссе должно содержать основную тему «Я выбрал данную программу обучения для того, чтобы…». В нем должны быть отражены: профессиональные планы на будущее; причины, по которым кандидат хочет обучаться по программе профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства»; и каким образом кандидат планирует использовать знания и навыки, полученные во время обучения по программе, в своей будущей профессиональной деятельности.

Презентация оформляется в Microsoft Power Point или аналогичной программе (она должна отражать основную бизнес-идею будущего проекта, не более 10 слайдов).

Видеоролик должен быть не более 3-х минут.

Список участников, прошедших конкурсный отбор для участия в Проекте, будет размещен на сайтах https://altagro22.ru// (Министерство сельского хозяйства Алтайского края), не позднее 08 октября 2021 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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