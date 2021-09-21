Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске холодно: погода на 21 сентября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 21 сентября, сохранится холодная погода. Волна холода, накрывшая регион, не спешит уходить и, видимо, тепло вернется к нам только в следующем году. А теперь подробнее.

В Алтайском крае местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +5…+10°С.

В Рубцовске облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 3-5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура +7…+9°С.

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