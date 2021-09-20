Рубцовск: В Рубцовске в сквере Победы очередные нелюди повредили новое покрытие детской площадки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске произошел очередной вопиющий случай вандализма: в сквере Победы некие нелюди повредили покрытие детской площадки.

Еще в пятницу, 17 сентября, здесь – в сквере Победы – подрядная организация занималась укладкой покрытия из резиновой крошки. Чтобы юные рубцовчане могли без опаски бегать, прыгать и падать, не получая травм.

Тогда же прозвучало обращение к горожанам: людей попросили воздержаться от посещения площадки до понедельника, 20 сентября, чтобы покрытие смогло основательно просохнуть и набрать необходимую прочность.

Люди к просьбе отнеслись с пониманием. Но, к сожалению, в нашем городе есть и нелюди, для которых самое высшее наслаждение – сломать сделанное другими. Разрушить красоту, разломать скамейки, повыдирать урны, украсть цветы. А теперь вот и повредить новое покрытие на детской площадке.

Можно сказать много слов в адрес моральных уродов, которые этим занимаются. Русский язык богат на самые разные выражения, начиная от вполне пристойных и заканчивая нецензурными. Только, к сожалению, на отморозков они не подействуют. Эти особи понимают лишь язык силы и теряют свои наглость и гонор, когда их привлекают к ответственности. Тогда они начинают скулить и просить прощения.

Рубцовчане! Никогда наш город не станет уютным и красивым, пока мы сами не научимся беречь его.

Убедительная просьба: если кто-либо располагает информацией о тех, кто совершил паскудное деяние в сквере Победы, просим связаться с нами, написав на электронную почту по адресу: mv@rubtsovskmv.ru.

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