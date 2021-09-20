ГОРНЯК22 21.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Председатель УИКа спал на полу рядом с КОИБами: голосование в Алтайском крае глазами общественных наблюдателей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Существенных нарушений почти за три дня работы на выборах в Алтайском крае не выявлено, говорит председатель Штаба общественного наблюдения за выборами Руслан Демаков. Благодаря невиданному ранее охвату видеонаблюдения то тут, то там наблюдатели выявляют недочеты. Но не менее 95% нарушений – так называемые процедурные, они устраняются почти сразу после выявления.

– Например, видим, что камера наблюдения отвернута в сторону стены, и помещение для голосования не видно. Сообщаем, исправляют. Или – жалоба была, что карандаш вместо ручки лежит. Также жаловались, что кабинка для голосования прикрыта не с четырех сторон. Мы разобрались и объяснили, что это – не нарушение, поскольку Роспотребнадзор разрешил в условиях пандемии прикрытие только с трех сторон – только так, чтобы не было видно, за кого свою отметку ставит избиратель.

Случаев же, которые – предположительно – способны оказать влияние на волеизъявление граждан, за все время выявили, по словам Демакова, всего три. Данные сообщения передали в прокуратуру, и уже далее правоохранители будут в рамках своих полномочий рассматривать поступившие сообщения. Напомним: Алтайский край стал первым регионом, где в Штабе общественного наблюдения стали дежурить представители прокуратуры.
На данный момент в Штабе работает почти два десятка наблюдателей, в их поле зрения – больше 1, 5 тыс. участков. И за долгие часы специалисты видели, в том числе, много трогательного. Так, в Бийске на один из участков пришла пара – обоим по 92 года: это вызвало у всех наблюдателей неприкрытое умиление. Или – это опубликовали даже в инстаграме Штаба – одна любительница кошек пришла голосовать сразу с несколькими питомцами. Правда, в кабинку зашла только с одним – остальных раздала подержать окружающим.

Также сотрудники Штаба стали свидетелями самоотверженной и даже в чем-то жертвенной работы сотрудников УИКов.

– Сегодня ночью мы видели, – рассказал Демаков, –  как председатель одной участковой избирательной комиссии спала ночью на полу рядом с КОИБами, практически вплотную.

Руслан Демаков отметил: за все время он не видел таких мер безопасности на ни на одном избирательном участке. Видимо, отметил Демаков, «чтобы даже на цыпочках никто не смог пройти!»

Отметим: сотрудники Штаба общественного наблюдения также выполняют свой долг уже третьи сутки, без перерыва. Завершится голосование сегодня, 19 сентября, в 20:00 по местному времени.

Источник: https://izvestiy-kamen.ru/2021/09/19/pdatel-uika-spal-na-polu-ryadom-s-koibami-golosovanie-v-altajskom-krae-glazami-obshhestvennyx-nablyudatelej/

rubtsovskmv.ru

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