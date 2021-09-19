Рубцовск: В Рубцовске умер председатель городского Совета депутатов Василий Курганский | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске сегодня ночью, 18 сентября, в возрасте 69 лет умер председатель городского Совета депутатов Василий Курганский. По имеющейся информации, он скончался в реанимации онкологического диспансера Рубцовска.

Редакция “Местного времени” приносит соболезнования родным и близким Василия Григорьевича.

Прощание состоится 20 сентября в Михайло-Архангельском храме с 12:00 до 13:00.

Василий Григорьевич Курганский родился 12 марта 1952 года в с.Каяушка Родинского района Алтайского края.

С 1971 г. по 1973 г. проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1979 году с отличием окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности “лечебное дело” с присвоением квалификации врача. По окончании института работал в Рубцовской городской больнице в качестве врача-хирурга, затем – врача-анестезиолога. С 1986 по 1989 годы работал в должности заместителя главного врача “Скорой помощи”. С 1989 по 2000 годы – главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи.

С 2000 по 2008 годы занимал должность заместителя главы администрации города Рубцовска. В 2008 году назначен на должность главного врача ГУЗ “Онкологический диспансер г. Рубцовска”.

10 сентября 2017 г. избран депутатом Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по единому муниципальному избирательному округу. На первой организационной сессии Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва 10 октября 2017 г. избран председателем Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.



rubtsovskmv.ru