ГОРНЯК22 19.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае избиратели пришли на выборы в необычных костюмах и провели обряд | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Сегодня, 18 сентября, в регионе второй день выборов в Госдуму и АКЗС. И с 8 часов утра избиратели начали приходить на участки. Кто-то задержался на работе, а кто-то-то не хотел голосовать в спешке и подошёл к процедуре ответственно.

«Мой избирательный участок находится далеко от работы, и я не хотела бежать – второпях ставить галочку и всё. Мы всё-таки выбираем будущее нашей страны, наших детей. Хотелось бы всё хорошенько обдумать, чтобы быть уверенной, что сделал правильный выбор», – говорит жительница Барнаула Анна.

Как сообщает Крайзибирком, не стали откладывать выборы «на потом» 207 226 жителей региона. По итогам первого дня выборов явка составила 11,64%. А вот в селе Кирей Кулундинского района она приблизилась к сотне. Там проживает всего 200 избирателей, для которых выборы стали настоящим праздником.

Голосование жители национального села начали с проведения казахского обряда Шашу. Это древний обычай приветствия дорогих гостей, которых хозяева дома осыпают сладостями. Также, его проводят при значимых событиях в жизни, например рождении ребёнка. Сегодня – это конфеты, а раньше использовали изюм, урюк. При этом некоторые сельчане и члены избирательного участка были в национальных костюмах, а праздничное настроение создавал национальный хор.

«Мы хотим, чтобы нас возглавили очень умные, деловые люди. До сегодняшнего дня все жители изучали биографии [кандидатов]. Мы с ними встречались. Они побывали у нас», – передаёт слова председателя культурной автономии казахов села Кирей Нургайшы Бариновой, портал vesti22.tv

Напомним. С 17 по 19 сентября в Алтайском крае проходит голосование за депутатов Госдумы и АКЗС. Трехдневная форма выбрана, чтобы обеспечить противоэпидемические меры на участках. Участки работают с 8 до 20 часов.

ГОРНЯК22 19.09.2021

rubtsovskmv.ru

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