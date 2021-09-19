ГОРНЯК22 19.09.2021
Рубцовск

Рубцовск: Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман принял участие в выборах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: Максим Добровольский/Местное время

В Рубцовске сегодня, 18 сентября, продолжается голосование по выборам в Государственную Думу РФ и Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Участие в выборах принял глава города Дмитрий Фельдман, который сегодня пришел на избирательный участок. Получив четыре бюллетеня, градоначальник заполнил их, а затем опустил в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней).

“В нашем городе была проделана большая работа по подготовке к проведению выборов”, – отметил Дмитрий Фельдман. – “Теперь все зависит от самих рубцовчан. Хочу поблагодарить за активную жизненную позицию тех горожан, которые уже пришли на избирательные участки и проголосовали. Напоминаю: участки закроются в завтра, 19 сентября в 20 часов, так что у остальных жителей Рубцовска еще много времени для того, чтобы принять участие в выборах.”

Всего на 15:00 18 сентября в Рубцовске проголосовало 15,29% от общего числа избирателей.

Фото: Максим Добровольский/Местное время

 

ГОРНЯК22 19.09.2021

ГОРНЯК22 19.09.2021

ГОРНЯК22 19.09.2021

rubtsovskmv.ru

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