Рубцовск: №71 от 16 сентября 2021 года | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Рубцовск: Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Похожие записи:
Рубцовск: В Алтайском крае стартовал фестиваль «Дни алтайского сыра»! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото из открытых источников/Интернет С 15-го по 25-е сентября в регионе проходят Дни алтайского сыра. Фестиваль проходит в формате online...
Рубцовск: Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
В рамках Года науки и технологий с 23 по 26 сентября в столице Алтайского края пройдет крупнейший научный Международный форум...
Рубцовск: В России утвердили список праздников на 2022 год | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото t.me/government_rus До Нового года ещё три с половиной месяца, однако уже известно, сколько выходных ждёт россиян в 2022 год....
Рубцовск: В Рубцовске установили новый арт-объект | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: altairegion22.ru В городе продолжаются работы по благоустройству территорий, расположенных у станций и вокзалов. Теперь жители Рубцовска могут полюбоваться на...
Рубцовск: В Рубцовске в сквере Победы продолжается благоустройство детской площадки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: rubtsovsk.org В Рубцовске в сквере Победы полным ходом идет благоустройство детской площадки. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, здесь укладывают покрытие...
Рубцовск: «Ночь науки» ждёт рубцовчан | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото fa.ru Завтра, 18 сентября, в 15:00 стартует “Ночь науки”. Мероприятие пройдёт в рамках работы региональной площадки Алтайского края на...