Рубцовск: Ведущие ученые в сфере биотехнологий из разных стран мира примут участие в Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В рамках Года науки и технологий с 23 по 26 сентября в столице Алтайского края пройдет крупнейший научный Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия», который объединит два значимых события: IV Межрегиональную научно-практическую конференцию с международным участием «От Биопродуктов к Биоэкономике» и III Международный биотехнологический симпозиум «БИО-Азия-2021». Также в рамках мероприятия пройдет выставка научно-исследовательских разработок и биотехнологической продукции научных, образовательных учреждений и предприятий Алтайского края.

Более 400 ученых из разных стран мира примут участие в работе форума. Около 35 ведущих деятелей науки из России, США, Германии, Италии, Израиля, Казахстана, Киргизии выступят с докладами по самым актуальным темам в области биотехнологий. На площадке встретятся представители органов государственной власти и бизнеса, ведущие ученые и эксперты в области биотехнологий России и зарубежных стран для всестороннего диалога и выработки практических предложений по возможным направлениям биотехнологического развития и образования.

В рамках форума запланировано более 25 мероприятий: пленарное заседание, выставка, стратегические и экспертно-аналитические сессии, а также научные школы. Определяющим направлением программы форума станет обсуждение создания инфраструктуры, поддержки межрегионального сотрудничества научных коллективов профильных образовательных организаций, научных учреждений региона и предприятий реального сектора экономики.

Форум включает в себя шесть направлений (треков), посвященных самым актуальным темам в сфере биотехнологий, биоэкономики, биофармацевтики. Значимым мероприятием форума, открывающим его работу и направленным на продвижение научных разработок в области биотехнологий, станет конференция «От Биопродуктов к Биоэкономике». В нынешнем году она проводится уже в четвёртый раз. Конференция является площадкой для выступления и дискуссий ведущих экспертов в области пищевых биотехнологий, биофармацевтики, биомедицины, агро- и лесных биотехнологий.

Основная цель конференции заключается в установлении научно-технического и промышленно-технологического партнерства, направленного на коммерциализацию технологий, организацию современных промышленных производств и продвижение на рынок конкурентоспособной биотехнологической продукции нового поколения.

С 2018 года вузам региона предоставляется государственная поддержка в виде грантов из краевого бюджета на реализацию проектов в сфере биотехнологий. В период с 2018 по 2021 годы было подано 52 заявки, поддержано из которых – 27. С 2015 по 2021 годы количество научно-исследовательских разработок в сфере биотехнологии, выполняемых алтайскими учёными, увеличилось с 33 до 112 соответственно.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

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