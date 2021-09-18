Рубцовск: В Алтайском крае стартовал фестиваль «Дни алтайского сыра»! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 15-го по 25-е сентября в регионе проходят Дни алтайского сыра. Фестиваль проходит в формате online на площадке Instagram в аккаунте: @altay_cheese_fest! Организатор фестиваля — Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

15-го сентября фестиваль открылся первой экскурсией на завод «Троицкий маслосыродел». По пути из Барнаула в Троицкое участников погрузили в историю сыроделия. Экскурсовод рассказала об истории сырного дела: начиная с истоков и до расцвета Алтайского сыроделия. Так, участники узнали, что рецептура Советского сыра была разработана в Алтайском крае.

По прибытии на завод посетителей провели по всем этапам производства. Экскурсия началась с осмотра цехов приемки, пастеризации и нормализации молока, а также лаборатории, где сырье проходит контроль качества. Всего «Троицкий маслосыродел» может принимать 180 тонн сыропригодного молока в сутки. Далее участники наблюдали процесс образования сырного зерна, формования и прессования сырных голов и бруса. Отметим, что все эти процессы на заводе полностью автоматизированы. Особый восторг участников вызвало сырохранилище, в котором сыры хранятся на особых деревянных полках и дозревают при нужной температуре.

Принять участие в других экскурсиях можно по предварительной записи, нужно внимательно следить за сториз в аккаунте фестиваля @altay_cheese_fest, участвовать в викторинах и интерактивных заданиях, самые быстрые получат возможность увидеть закулисье производства знаменитых алтайских сыров 21 и 22 сентября.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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