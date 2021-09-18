Рубцовск: В России утвердили список праздников на 2022 год | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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До Нового года ещё три с половиной месяца, однако уже известно, сколько выходных ждёт россиян в 2022 год. Как пишет радио Sputnik со ссылкой на официальном телеграмм-канал Правительства России, производственный календарь на следующий год уже утверждён.

27 выходных – именно столько будут отдыхать жители нашей страны с учётом всех праздничных дней. Новогодний “отпуск” продлится с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Один день продлится лишь празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, в остальном россиян ждут длинные выходные. Так, период первых майских праздников охватит четыре дня – с 30 апреля по 3 мая, вторых майских праздников – вновь четыре дня с 7 по 10 мая.

Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды с 6 по 8 марта включительно, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

rubtsovskmv.ru